دلائل وحشية النظام السعودي وتغريب التعليم في السعودية

العالم – المحميات

كما يتناول البرنامج موضوع ان السعودية اصل الارهاب وتجنيد السعوديين بالاحزمة الناسفة ونصف العمليات الارهابية التي نفذتها جماعة "داعش" كانت من قبل سعوديين. وان 70% من الانتحاريين في العراق هم سعوديون، فضلا عن قيام النظام السعودي بقتل الاطفال في اليمن جوعا وعطشا وقيام النظام السعودي باعدام الشيخ نمر باقر النمر مستعرضا تفاصيل عملية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

ويناقش البرنامج حاجة النظام السعودي الى الخارج رغم امكانته المادية والمعنوية وعدم شعوره بالإطمئنان، وتلاعب السعودية بالالفاظ مقدمة نفسها علاى انها "دولة عظمى"، ولكن هل يصلح العطار بكلمة واحدة ما أفسده الدهر؟!

كما يتناول البرنامج موضوع التغييرات التي تحدث في السعودية حول التغييرات في المناهج السعودية، بما يسمى بـ"تغريب التعليم" .

كما تطرق البرنامج الى قضية السفينة السعودية روابي التي ترفع علم الامارات والتي سيطر عليها الجيش اليمني ، والتي تحتوي مركبات ومعدات عسكرية، وادعاء مراسل العربية على انها معدات طبية.

واستعرض البرنامج فيديو كلمات للشيخ نمر باقر النمر الذي اغتالته قوى الظلام السعودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...