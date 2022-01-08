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ايران تسجل تراجعا كبيرا في الاصابات والوفيات بكورونا

ايران تسجل تراجعا كبيرا في الاصابات والوفيات بكورونا
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (الايرانية)، تراجعا ملحوظا في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الوبائي داخل البلاد.

العالم - ايران

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم السبت حول اخر حصيلة تفشي هذا الفيروس الوبائي في ايران، ان فحصوات كورونا التي اجريت منذ امس الجمعة لغاية اليوم في ارجاء البلاد سجّلت 701 اصابة جديدة؛ وذلك في تراجع كبير مقارنة بمعدل الاصابات خلال الاسبوع الماضي والذي سجل اكثر من الف اصابة يومية.

واضاف البيان، ان اجمالي عدد المصابين بكورونا في ايران بلغ 6 ملايين و204 الاف و925 شخصا.

كما اشار البيان الى 26 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بهذا الفيروس الوبائي في ايران؛ وبلذك فلقد بلغ مجموع الوفيات 131 الفا و847 حالة وفاة.

كما نوّه البيان بأن 15 محافظة في ايران لم تسجل اي وفية من جراء فيروس كورونا؛ وان مايبلغ 6 ملايين و50 الفا و483 شخصا في ارجاء البلاد تعافوا من هذا المرض؛ لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد الفيروس المتحور، اشارت الصحة الايرانية في بيانها الصادر اليوم، الى توزيع 122 مليونا و434 الفا و219 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لكورونا في ايران، لحد اليوم ايضا.

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