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قائد امني : حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بأمن مستديم

قائد امني : حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمتع بأمن مستديم
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

 اعتبر قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي"، ان تامين الشريط الحدودي للبلاد من اهم المبادئ، وقال : ان الامن مستتب على صعيد المناطق الحدودية بفضل تضحيات القوات الباسلة المنتسبة الى حرس الحدود.

العالم - ايران

العميد كودرزي، ادلى بهذا التصريح خلال تفقده الشريط الحدودي في منطقة "هنك جال" بمدينة بانة (في محافظة كردستان – غرب).

واضاف قائد قوات حرس الحدود، ان تأمين المناطق الحدودية يعتمد على الجهود المضنية والتضحيات الملحمية التي يسطرها المجاهدون الشجعان المنتسبون الى حرس الحدود الايراني، واستشرافهم المستمر على تلك المناطق.

ولفت، الى الاف الشهداء من ابناء هذه القوة المسلحة الذين ارتقوا دفاعا عن ثغور الجمهورية الاسلامية.

واكد العميد كودرزي، ان الحدود ايران الاسلامية تخضع اليوم الى مراقبة ذكية بواسطة قوات باسلة وسائرة على نهج ولاية الفقيه.

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