مصرع 21 شخصا إثر الثلوج الكثيفة في باكستان

العالم-باكستان

وقال وزير الداخلية شيخ رشيد في تصريح نقله تلفزيون "جيو نيوز" المحلي إن بلدة موري السياحية الجبلية شهدت "أعدادا هائلة من السياح" هي الأعلى منذ نحو 20 عاما، ما تسبب بحدوث أزمة ازدحام.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية أرسلت عناصر من الجيش لبدء عملية انقاذ عقب مصرع 21 سائحا داخل سياراتهم في بلدة موري بسبب التساقط الشديد للثلوج في البلدة الجبلية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير الباكستاني، إن "نحو 1000 سيارة علقت من الليلة الماضية، تم إجلاء بعضها. كما توفي بين 16 إلى 19 شخصا داخل سياراتهم".

ولفت إلى فرق الإنقاذ ستجلي 1000 سيارة بحلول مساء اليوم فيما ستظل الطرق المؤدية إلى البلدة مغلقة حتى صباح غد".

وحول سبب الوفاة، نقلت قناة جيوز عن راجا رشيد، مسؤول في شرطة البلدة قوله "معظم الأشخاص الذين توفوا في موري لم يموتوا بسبب البرد وإنما بسبب أنهم تركوا أجهزة التدفئة داخل سياراتهم مشغلة وناموا".