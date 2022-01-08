العراق.. وفاة محافظ البنك المركزي الاسبق سنان الشبيبي

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشبيبي وافته المنية هذا اليوم في جنيف بسويسرا".

هذا وعزى الرئيس العراقي برهم صالح، بوفاة محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي وفيما يلي نص التعزية: "إلى عائلة الفقيد الدكتور سنان الشبيبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحزن وألم بالغين، تلقينا نبأ وفاة الأستاذ الدكتور سنان الشبيبي، الشخصية الوطنية والأكاديمية العراقية الرصينة، مُستذكرين مسيرته الطويلة والحافلة والمثابرة وعمله في خدمة مؤسسات الدولة، والقطاعات الاقتصادية والمالية.

أحرّ التعازي لأسرة الفقيد ولجميع أصدقائه ومحبيه والرحمة الواسعة له ودوام الذكر الطيب.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون