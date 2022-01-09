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تونس..'جريمة السرقة'بيد مجهولين تقطع الكهرباء والماء الصالح للشرب!

تونس..'جريمة السرقة'بيد مجهولين تقطع الكهرباء والماء الصالح للشرب!
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قيام مجهولين بسرقة النحاس من بعض خطوط الكهرباء، مما أدي إلى إنقطاع التيارالكهربائي عن مدينة تابعة لولاية "القيروان".

العالم - تونس

وأوضحت الشركة - في بيان أمس السبت، أن إنقطاع الكهرباء تسبب في إنقطاع الماء الصالح للشراب على العديد من التجمعات والمناطق السكنية التابعة لمعتمدية حفوز من ولاية القيروان.

مضيفة أن الفرق الفنية ستقوم بإصلاح الأعطال وإرجاع التيار الكهربائي في أقرب وقت ، مشيرة إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن السرقة تقدّر بحوالي 10 آلاف دينار.

وطالبت الشركة ضرورة التصدي لمثل هذه الجرائم بتظافر مجهودات كل الأطراف ، نظرا لخطورتها وتزايدها بصفة غير مسبوقة وما يترتب عنها من أضرار بممتلكاتها، إلى جانب ما تسببه من تعطيل للمرافق الحيوية للجهة.

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