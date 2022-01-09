فيديو لانهيار كتل صخرية على سياح أسفل أحد الشلالات بالبرازيل

العالم - الأميركيتان

حيث انفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على وادٍ ضيق، وانهار على عدة قوارب ترفيهية، دافعاً بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

مقاطع فيديو تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سياحاً يصرخون، بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على إثر تحطمه، في حين فرت زوارق أخرى طلباً للنجاة.

انهيار كتل صخرية على سياح أسفل أحد الشلالات بالبرازيل

كما قال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصاً يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

في السياق ذاته، فقد أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصاباً بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.