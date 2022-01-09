جلسة البرلمان الأولى.. ماذا على طاولة مجلس النواب العراقي؟

العالم-العراق

وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الأمانة العامة لمجلس النواب قبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى"، مبيناً أن "الأمانة العامة لمجلس النواب عملت محاكاة لجلسة الأحد".

وأشار الى أنه "بفضل جهود الموظفين استكملت كافة الجهوزيات"، مشيراً الى أن "الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية".

وأوضح أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة ولحد الآن لم تصل الكتل الى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل الى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة".

وأضاف سيريني أن "دخول الصحفيين سيكون للمعتمدين لدى مجلس النواب ومن خلال تواصلهم مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وسيكون تواجدهم في المركز ولا يمكنهم دخول الجلسة ولا حتى موظفي المجلس لا يمكنهم الدخول الى الجلسة"، مبيناً أن" الدوام في مجلس النواب سيكون للدوائر المعنية في الجلسة حتى لا تكون هناك فوضى ،وحتى النواب لا يمكنهم ادخال أحد معهم في هذا اليوم لأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية ".

وأكد أنه "ستكون هناك نافذة واحدة لكل الدوائر وفي مكان واحد للاهتمام بالأمور اللوجستية للنواب وتمشية أمور الجلسة ولا يحتاج الى التنقل بين دوائر المجلس".

وكان مجلس النواب، قد حدد في وقت سابق القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى يوم الأحد 9 كانون الثاني /يناير 2022.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها تدعو ممثلي وسائل الاعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى "تغطية الجلسة الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، والتي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب يوم الاحد المصادف 9/1/2022".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فقرات جدول أعمال جلسة يوم الأحد والتي ستشمل ثماني فقرات كالآتي:

"أولا: السلام الجمهوري.

ثانيا: تلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.

ثالثا: كلمة الأمين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة أسماء الحضور.

رابعا: رئيس السن يتولى إدارة الجلسة.

خامسا: تلاوة آيات من الذكر الكريم.

سادسا: رئيس السن يدعو اعضاء مجلس النواب لاداء اليمين الدستورية.

سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.

ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه".

ووفقا للوثيقة، فإن "الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا".

المصدر: واع