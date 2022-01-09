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العصائب: الأمريكان لن يخرجوا من العراق الا بالقوة

العصائب: الأمريكان لن يخرجوا من العراق الا بالقوة
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

أشار عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق في العراق سعد السعدي، الأحد، إلى التصريح الذي ادلى به المتحدث باسم القوات الامريكية في سوريا مايلز كاغنز بشأن وجود اتفاق امريكي باستمرار تواجدهم في العراق وشرق سوريا، وشدد على ان المقاومة العراقية ترى انه لا حل لخروج القوات الامريكية الا بالقوة.

العالم-العراق

وقال السعدي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان "تصريح المتحدث الأمريكي مايلز كاغنز بشأن وجود اتفاق امريكي على التواجد الحقيقي المتجسد في العراق وشمال شرق سوريا وتاكيده على عدم وجود إشارات لهذا الانسحاب يؤكد ما ذهبت به المقاومة العراقية بعدم وجود انسحاب حقيقي للقوات الامريكية في العراق ".

وأضاف ان "القوات الامريكية لن تنسحب من العراق عبر المفاوضات ونحن سواء كنا في العملية السياسية او المقاومة العراقية نرى بانه لاحل مع الإدارة الامريكية الا بالقوة وان فصائل المقاومة عازمة بل شرعت بمقاومة الاحتلال الامريكي".

وكان المتحدث باسم القوات الامريكية في سوريا مايلز كاغنز اكد في تصريح صحفي سابق، أن الإشارات التي تظهر من قيادات واشنطن، تقول إننا في أمريكا متفقون على التواجد الحقيقي المتجسد في العراق وشمال شرق سوريا في المستقبل المنظور، وليست هناك أي إشارة إلى حدوث انسحاب مفاجئ أو سريع كالذي حدث في أفغانستان.

المصدر: المعلومة

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