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برلمان إيران يوافق على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة

برلمان إيران يوافق على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

وافق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاحد، في اجتماعهم العلني على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.

العالم - ايران

وأوضح رئيسي في كلمة خلال مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022، أن الحكومة الايرانية الجديدة ومنذ اليوم الاول لتوليها زمام الامور تستهدف رفع الحظر، وفعّلت مقرا لابطال مفعوله وأن هذا الهدف سيتحقق بالتضامن بين الحكومة والبرلمان والشعب.

وأشار رئيسي الى أن معدل التضخم أخذ منحى نزوليا وهذاالامر سيخفض اسعار السلع لاحقا، وأن الصادرات تنمو باضطراد وسجلت زيادة بنسبة 40 بالمئة.

وبيّن أن النقد الاجنبي المتأتي من صادرات النفط ومكثفات الغاز تعود لاحتياطي العملة داخل البلاد والذي يشهد زيادة ايضا.

وأكد رئيسي أن الحكومة الايرانية لاترى صلاحا في الغاء تسعيرة سعر الصرف ( الدولار= 42 الف ريال) المخصص لتغطية السلع الاساسية، لان ذلك سيولد صدمة للمستوى المعيشي للناس.

كما اكد رئيسي رئيسي انخفاض وتيرة التضخم في البلاد، وزيادة صادرات البلاد بنسبة 40 بالمائة خلال الاشهر الاخيرة ومن ضمنها صادرات النفط والمكثفات الغازية رغم التهديدات والحظر، لافتا الى الحصول على عوائدها من العملة الصعبة.

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برلمان إيران يوافق على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة