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توضيحات وزارة الخارجية الإيرانية حول أنشطة السفارة الأفغانية في طهران

توضيحات وزارة الخارجية الإيرانية حول أنشطة السفارة الأفغانية في طهران
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية ان النشاط الدبلوماسي للسفارة الأفغانية في طهران يندرج ضمن اتفاقية 1961".

العالم - ايران

وحول بعض القضايا التي أثيرت بشأن الأنشطة المستقبلية للسفارة الأفغانية في طهران قال سعيد خطيب زادة اليوم الاحد إن الأنشطة الدبلوماسية للسفارة الأفغانية في طهران تكون على غرار جميع السفارات الأجنبية وتندرج ضمن المبادئ والقواعد التي حددتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي السياق اعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية أن وزير خارجية حكومة طالبان مولوي أمير خان متقي وصل إلى طهران مساء أمس السبت على رأس وفد اقتصادي وسياسي. ومن المقرر أن يبحث الوفد الافغاني مع المسؤولين الايرانيين سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين افغانستان وايران.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية دوما على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية لصالح الشعب الافغاني لا سيما في الوضع الراهن.

يذكر ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية.

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