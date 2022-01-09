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رئيس كازاخستان يكلف بتشكيل لجنة لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب

رئيس كازاخستان يكلف بتشكيل لجنة لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أمر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بتشكيل لجنة حكومية لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب والعمل بسرعةعلى ترميم المنشآت والمرافق العامة المتضررة، حسبما ذكره المكتب الرئاسي.

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء في البيان الرئاسي، اليوم الأحد: "خلال الاجتماع، صدرت تعليمات من رئيس الدولة بتشكيل لجنة حكومية لإزالة العواقب الناجمة عن الاضطرابات في مناطق معينة".

وقال توكايف من خلال البيان، إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام والأمن بشكل كامل في البلاد.

كما أمر الرئيس توكايف ببدء العمل على وجه السرعة في ترميم المنشآت التي دمرت نتيجة الاضطرابات في البلاد.

من ناحية أخرى قدم المسؤولون الأمنيون تفاصيل عن الوضع في البلاد، مؤكدين أن عملية "تطهير" وإعادة الأمن للمناطق ومدن كازاخستان مستمر، وتجري عمليات اعتقال الإرهابيين، والتحقيقات وجمع الأدلة.

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