رئيس كازاخستان يكلف بتشكيل لجنة لإزالة آثار وتداعيات أعمال الشغب

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء في البيان الرئاسي، اليوم الأحد: "خلال الاجتماع، صدرت تعليمات من رئيس الدولة بتشكيل لجنة حكومية لإزالة العواقب الناجمة عن الاضطرابات في مناطق معينة".

وقال توكايف من خلال البيان، إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام العام والأمن بشكل كامل في البلاد.

كما أمر الرئيس توكايف ببدء العمل على وجه السرعة في ترميم المنشآت التي دمرت نتيجة الاضطرابات في البلاد.

من ناحية أخرى قدم المسؤولون الأمنيون تفاصيل عن الوضع في البلاد، مؤكدين أن عملية "تطهير" وإعادة الأمن للمناطق ومدن كازاخستان مستمر، وتجري عمليات اعتقال الإرهابيين، والتحقيقات وجمع الأدلة.