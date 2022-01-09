الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين

رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية " علي رضا رشيديان" عن إيفاد الزوار الايرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق عبر الحدود البرية اعتبارا من 3 فبراير 2022 .

العالم - ايران

واكد رشيديان في مقابلة مع مراسل "ارنا" اليوم الأحد إنه بناء على الاتفاق بين الجانبين وموافقة الحكومة العراقية، سيتم إيفاد 500 زائر ايراني إلى العراق يوميا.

وذكر أنه بعد الإعلان عن الاتفاق الرسمي للحكومة العراقية بشان إعادة فتح الحدود البرية، هناك احتمال لزيادة عدد الزوار الايرانيين الى ألف شخص.

واضاف ان الحكومة العراقية وافقت علی فتح منفذ مهران الحدودي أمام الزوار الإيرانيين لكن نظرا إلى الامكانيات المتوفرة في منفذ قصر شيرين نسعى الى موافقة العراق على فتح هذا المنفذ ومنفذ شلمجه.

وقال رشيديان حول ايفاد قوافل الزوار الى سوريا: نظرا للظروف الراهنة فإن إيفاد الزوار إلى سوريا يتم عن طريق الجو فقط بسبب القيود الأمنية.

روابط ذات صلة

أولى قوافل الزوار الإيرانيين تغادر لزيارة العتبات في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل31 وفاة جديدة بكورونا

مصدر إيراني ينفي ما يتم تداوله عن التوصل الى اتفاق مؤقت في فيينا

الاطار ينفي صحة ما تردد عن تقديمه مرشحا لمنصب النائب الاول للبرلمان

اكتشف الخداع الاسرائيلي.. بالأمس رفضوا الاتفاق النووي واليوم يؤكدون أنهم أخطأوا..

شاهد بالفيديو.. بعد 3 سنوات.. الرياض تفرج عن الاميرة بسمة وابنتها، ماذا كانت تهمتها؟

رئيس منظمة الحج الايرانية: الحدود البرية العراقیة ستفتح أمام الزوار الإيرانيين