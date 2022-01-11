قراءات اسرائيلية في تهديدات الكيان العسكرية لإيران

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص " ما كتبه الصحافي الاسرائيلي افرايم غانور حتى أنجح هجوم عسكري يمكن أن يكون نتائج كارثية" قائلا: في حين تشكل القضية الإيرانية أولوية على جدول الأعمال، يجب أن نتعلم من التاريخ بعبارات الجملة : يمكن ان تعرف كيف تدخل الحرب، لكن لا تعرف كيف تخرج منها.

وسلط البرنامج الضوء ما قاله غانور انه:" في الشهر الماضي، احتفلت الولايات المتحدة واليابان بالذكرى الـ 80 على الهجوم المفاجيء المميت الذي شنته طائرات الامبراطورية اليابانية على بيرل هاربر الذي في هاواي، في حينه القاعدة المركزية للجيش الامريكي في المحيط الهاديء؛ هجوم ترك أثره العميق في الوعي الامريكي كوصمة عار قومية باعتباره أخطر فشل استخباري في تاريخ الولايات المتحدة، حتى في هجمات الـ11 من ايلول.

واضاف الكاتب ان :"قصة الهجوم على "بيرل هاربر" المعروضة هنا وثيقة الصلة بشكل خاص في ضوء الجدل الساخن الدائر في"إسرائيل" حول البرنامج النووي الإيراني، وطرق التعامل مع هذا التهديد الحقيقي على وجود "إسرائيل".

ونوه إلى أنه "لا خلاف، أن "إسرائيل" لا تستطيع السماح بوجود قدرة نووية لمن ي أعلنوا نيتهم تدميرها، لكن في حين أن القضية الإيرانية في رأس جدول الأعمال، يجب أن نتعلم من التاريخ قبل الشروع فيما يسمى الحرب على البرنامج النووي الإيراني.

ضيف هذه الحلقة :

- الباحث في الشؤون الاسرائيلية حسن حجازية من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/5988248