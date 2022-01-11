الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قراءات اسرائيلية في تهديدات الكيان العسكرية لإيران

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "قلم رصاص"، مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في صحف ومراكز ابحاث اسرائيلية وفرنسية وامريكية وركزت فيها على الاعتراف بفشل التهديدات لإيران .

العالم قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص " ما كتبه الصحافي الاسرائيلي افرايم غانور حتى أنجح هجوم عسكري يمكن أن يكون نتائج كارثية" قائلا: في حين تشكل القضية الإيرانية أولوية على جدول الأعمال، يجب أن نتعلم من التاريخ بعبارات الجملة : يمكن ان تعرف كيف تدخل الحرب، لكن لا تعرف كيف تخرج منها.

وسلط البرنامج الضوء ما قاله غانور انه:" في الشهر الماضي، احتفلت الولايات المتحدة واليابان بالذكرى الـ 80 على الهجوم المفاجيء المميت الذي شنته طائرات الامبراطورية اليابانية على بيرل هاربر الذي في هاواي، في حينه القاعدة المركزية للجيش الامريكي في المحيط الهاديء؛ هجوم ترك أثره العميق في الوعي الامريكي كوصمة عار قومية باعتباره أخطر فشل استخباري في تاريخ الولايات المتحدة، حتى في هجمات الـ11 من ايلول.

واضاف الكاتب ان :"قصة الهجوم على "بيرل هاربر" المعروضة هنا وثيقة الصلة بشكل خاص في ضوء الجدل الساخن الدائر في"إسرائيل" حول البرنامج النووي الإيراني، وطرق التعامل مع هذا التهديد الحقيقي على وجود "إسرائيل".

ونوه إلى أنه "لا خلاف، أن "إسرائيل" لا تستطيع السماح بوجود قدرة نووية لمن ي أعلنوا نيتهم تدميرها، لكن في حين أن القضية الإيرانية في رأس جدول الأعمال، يجب أن نتعلم من التاريخ قبل الشروع فيما يسمى الحرب على البرنامج النووي الإيراني.

ضيف هذه الحلقة :

- الباحث في الشؤون الاسرائيلية حسن حجازية من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5988248

روابط ذات صلة

العراق يتصدر دول الجوار بتوريد السلع من ايران

رئيسا الوفدين البريطاني والألماني لمفاوضات فيينا یلتقیان باقري

روسيا تصف اجواء المفاوضات النووية بفيينا بالايجابية

ايران تسجل تراجعا كبيرا في الاصابات والوفيات بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد اتهام اسرة الراحل للأطباء.. مصر تفتح تحقيقا رسميا في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

'حماس' تستنكر كافة محاولات تهويد الاحتلال للنقب

شاهد.. الشهيد ابو مهدي المهندس حاضر في كلاسيكو العراق!

'المهندسين الأردنيين' تعد بدائل لاتفاق الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال

محسن رضائي يشدد على إستمرار الدعم الإيراني لدول المقاومة

بالفيديو.. فندق 5 نجوم لـ'الإبل' في السعودية!