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ريابكوف: لاجدوى من استمرار الحوار ما لم يتم الإصغاء الى أولويات موسكو

ريابكوف: لاجدوى من استمرار الحوار ما لم يتم الإصغاء الى أولويات موسكو
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، 'أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو'، مؤكدا 'إذا لم نلاحظ أدنى بوادر استعداد من الجانب الآخر لمراعاة أولوياتنا، فإن الحوار سيصبح بلا هدف'.

العالم ـ أوروبا

وأضاف ريابكوف: "يجب ألا تشك الولايات المتحدة والناتو بجدية موقف موسكو خلال المشاورات بشأن ضمان الأمن في جنيف".

وأكد أنه لا يستبعد اقتصار الحوار مع واشنطن حول الأمن على لقاء واحد، كما أنه يرى عدم وجود الجدوى في استمراره ما لم يتم الإصغاء إلى أولويات موسكو.

وأوضح أنه "إذا كنا نسير في دوائر وكررنا نفس الشيء، إذا لم نلاحظ أدنى بوادر استعداد من الجانب الآخر لمراعاة أولوياتنا، والتفاعل معها بطريقة بناءة، فإن الحوار سيصبح بلا هدف."

وأفادت وزارة الخارجية الروسية قبل قليل بوصول الوفد الروسي إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على حسابها في "تلغرام": "وصل الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية".

ومن المتوقع أن يبدأ لقاء الوفدين مساء اليوم الأحد في شكل عشاء. ويعد هذا اللقاء "تمهيديا". أما الجزء الرئيسي للمفاوضات فيبدا غدا الاثنين وراء الأبواب المغلقة في أراضي البعثة الأمريكية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

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ريابكوف: لاجدوى من استمرار الحوار ما لم يتم الإصغاء الى أولويات موسكو