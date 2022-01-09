أمير خان متقي يبحث مع أميرعبداللهيان القضايا ذات الاهتمام المشترك

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء أكد أميرعبداللهيان أن التاريخ أثبت أن الصلة بين شعب إيران وأفغانستان هي نوع من القرابة، مؤكدا أن: نضال الشعب الأفغاني الأبي أظهر أنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تحتل أفغانستان وتحكمها.

وفي إشارة إلى التصريحات الإيجابية لقادة طالبان بشأن تشكيل حكومة شاملة، أكد وزير الخارجية الإيرانية على ضرورة توفير مؤشرات مقبولة في هذا الصدد.

وأشار أميرعبداللهيان إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشعب أفغانستان والذي يعاني من معاناة، مضيفا أنه ومع استمرار هذه المساعدات، لكن إيران ستستخدم أيضا القدرات الإقليمية لتقديم المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني.

كما ندد وزير الخارجية الإيرانية بالاستراتيجية الأميركية الخاطئة وحلفائها في أفغانستان على مدى السنوات العشرين الماضية، واصفا خلق الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة لها بأنها تعد إحدى ركائز السياسة الأميركية في المنطقة.

وشدد أميرعبداللهيان على ضرورة الإفراج عن الأموال الأفغانية المحظورة من قبل الولايات المتحدة وذلك لأسباب إنسانية وللمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني.

كما أحيى وزير الخارجية الإيرانية ذكرى شهداء قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في مدينة مزار شريف الأفغانية، وذكّر الهيئة الحاكمة لأفغانستان بمسؤولية حماية الإماكن الدبلوماسية.

وقدم الوفد الأفغاني في الاجتماع تقريراً عن عملية مواجهة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، فضلاً عن السياسات المتعلقة بمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها في أفغانستان، في الحكومة الأفغانية الجديدة.

وذكر القائم بأعمال الخارجية الأفغانية، في معرض شكره لاستضافة جمهورية إيران الإسلامية للاجئين الأفغان على مدى السنوات الـ43 الماضية، ذكر بالقواسم المشتركة بين البلدين، وشدد على أن جمهورية إيران الإسلامية وقفت على الدوام إلى جانب أفغانستان، مشددا على أن الحكومة الأفغانية الجديدة تؤكد أنها ليست ضد أي من دول الجوار.

وضمن استعراضها للفظائع الأميركية ضد الشعب الأفغاني، قال الوفد الأفغاني إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تركت أفغانستان بهزيمة مشينة، إلا أنها تواصل سياساتها ضد الشعب الأفغاني، ونتيجة لهذه السياسات فإن 80٪ من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر.

وناقش الاجتماع أيضا حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مياه نهر هيرمند الحدودي، وأكد الجانب الأفغاني احترامه للمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية هيرمند عام 1972، وقال إن الوفود الفنية للبلدين ستجتمع قريبا لحلحلة القضايا ذات الصلة بهذا الملف.