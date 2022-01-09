شاهد: عودة الاستقرار الی كازاخستان بعد اضطرابات دامية

العالم - أسيا

تشهد كازاخستان استقراراً نسبياً لا سيما مدينة "الماآتي" التي شهدت اعمال عنف واسعة، لكن قوات الامن التي تنتشر في المدينة لا زالت تشبك مع بعض الجماعات المسلحة التي تقاوم بشراسة.

وعلى ضوء العملية الأمنية المستمرة لتطهير البلاد من الإرهابيين، قالت وزارة الداخلية الكازاخية، إن عدد المعتقلين المشاركين في أعمال الشغب في كازاخستان ارتفع إلى نحو ستة الاف شخص. واضافت ان من بين المعتقلين أجانب ورعايا من دول مجاورة. ولفت المصدر الى ان السلطات اعتقلت حوالي ثلاثمئة شخص، خلال محاولات العبور غير الشرعي للحدود، وتمت مصادرة أسلحة نارية.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف قال الجمعة إن الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج، يواصلون المقاومة، متوعدا بتصفية أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم.

وبحسب رئيس الدولة، فإن شخصيات أجنبية كانت من المحرضين على أعمال الشغب، ما يفتح الباب على سيناريو اوسع للاوضاع في كازاخستان هدفه تخريب الاوضاع بتحريض ودعم خارجيين.

الى ذلك أعلنت موسكو أنّ قواتها في منظمة معاهدة الأمنِ الجماعي بدأتْ بتنفيذِ مهامِها الموكلة إليها في حمايةِ المنشآتِ الحيويةِ والبنيةِ التحتية الرئيسية في كازاخستان.

وقالت وزارةُ الدفاع الروسية إنّ المهامَ الرئيسة لقوات حفظ السلام في كازاخستان تشمل حمايةَ المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، ومساعدةَ الأجهزة الأمنية في استقرارِ الوضع، وإعادتهِ الى المجال القانوني. وأضافتْ الوزارةُ أنّ نحوَ سبعين طائرةً عسكريةً روسية تعملُ على نقلِ قواتِ منظمةِ معاهدةِ الأمنِ الجماعي إلى كازاخستان.

وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان بناء على دعوة من الرئيس توكاييف، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان.

وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وخاصة في الما آتي، أكبر مدينة في كازاخستان، وقام المسلحون بعدة محاولات لاقتحام المباني الإدارية ودوائر الشرطة، واندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة بين قوات الأمن والمسلحين أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف.