شاهد..أسوء حريق في تاريخ نيويورك وماذا نتج عنه!

العالم - خاص بالعالم

حريق جديد في الولايات المتحدة، فبعد آخر شب الأربعاء الفائت في مبنى سكني في فيلادلفيا وأودى بحياة 12 شخصا بينهم ثمانية أولاد، هذه المرة تصاعدت أعمدة الدخان من مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك.

والأخبار تشير إلى أن 19 شخصا على الأقل بينهم تسعة قصّر لقوا مصرعهم وأصيب العشرات جراء الحريق.

رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول إفريقية، تحدث عن 'مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فقط، ' إريك آدامز صرح أن الحريق 'واحد من أسوأ' الحرائق في التاريخ الحديث للمدينة.

وقال رئيس البلدية إريك آدامز: "سيكون هذا واحدا من أسوأ الحرائق في تاريخنا، لدينا 19 شخصا لقوا مصرعهم تسعة منهم قصر فضلا عن كثيرين آخرين في حال حرجة وأكثر من 63 مصابا".

تدخل 200 رجل إطفاء وسيطروا على النيران في غضون ساعتين وعثروا على ضحايا في كل طبقة من طبقات هذا المبنى المؤلف 19 طبقة وقال مسؤول الإطفاء في المدينة دانييل نيغرو خلال مؤتمر صحافي: "المحققين حددوا على أساس الأدلة المادية والشهادات الأولى للسكان أن الحريق اندلع من غرفة نوم ومن جهاز تدفئة احتياطي".

وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نوافذ المبنى في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

وتقول الأربعينية ديليني رودريغيز وهي واحدة من سكان المبنى، والتي نجت مع كامل أفراد عائلتها من الحريق: "أنا منهارة مما شاهدته وسمعته، كان كثير من الأطفال يبكون ويصرخون طلبا للنجدة، قد سمعتهم من نافذتي التي فتحتها لتجنب الاختناق".

اجتاح الدخان المبنى بكامله وعثر على ضحايا في كل طابق، وتم اجلائهم في حالات من السكتة القلبية والفشل التنفسي، حسب ما وصف بعض سكان الحي ورجال الإطفاء.

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو 9 ملايين نسمة، أزمة سكن في كثير من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها للصيانة اللازمة.

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