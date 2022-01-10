الأميرة السعودية المفرج عنها تظهر في أول تغريدة موالية للنظام!

العالم - السعودية

وغرد حساب الأميرة "بسمة" عبر تويتر: "كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم".

وكانت منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن، كشفت أن "الأميرة بسمة وابنتها سهود" الشريف اللتين اعتقلتا في آذار/ مارس 2019، أفرج عنهما دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وفي أيار/ مايو من العام الماضي، تواصلت الأميرة مع عائلتها لأول مرة بعد انقطاع نحو عام.



وكانت السلطات السعودية أبلغت الأمم المتحدة في 2019، أن اعتقال الأميرة جاء لمحاولتها السفر بشكل غير قانوني، فيما اعتقلت ابنتها لاتهامها بالاعتداء على ضابط.



وخرجت تقارير عدة حول صحة الأميرة "بسمة" وأنها تمر في وضع خطير داخل السجن.



ونشر الحساب الرسمي للأميرة عبر "تويتر" عدة مناشدات في الشهور الأولى من اعتقالها، قبل أن ينقطع عن التغريد.