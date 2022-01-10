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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل37 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل37 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 37حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنین الى 131 الفا و915 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 298 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و208 الاف 339 اشخاص.

وأضافت أن الف و 692 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و53 الفا و 241 شخصا لغاية الآن.

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