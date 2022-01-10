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الناتو يحذر روسيا في حال مهاجمتها اوكرانيا

الناتو يحذر روسيا في حال مهاجمتها اوكرانيا
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا الاثنين من "كلفة عالية" ستتكبدها في حال شنت هجوما جديدا على اوكرانيا مؤكدا دعم الحلف لحق أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها".

العالم ـ أوروبا

وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني "نريد أن نوجه رسالة واضحة إلى روسيا بأننا موحدون وبأن روسيا ستتكبد كلفة عالية اقتصادية وسياسية في حال استخدمت مجددا القوة العسكرية ضد أوكرانيا".

وكان ستولتنبرغ يتحدث قبل اجتماع للجنة الأطلسي-أوكرانيا مع نائبة رئيس الوزراء الاوكرانية أولغا ستيفانيشينا.

شدد المسؤولان على ضرورة الحوار مع موسكو لتجنب استخدام وسائل عسكرية.

تجري محادثات منذ الاحد في جنيف بين الروس والأميركيين. من المرتقب عقد اجتماع لمجلس الأطلسي-روسيا الاربعاء في بروكسل، هو الأول منذ تموز/يوليو 2019، سيتبعه الخميس اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في فيينا.

وقالت ستيفانيشينا "لا شيء بشأن أوكرانيا يجب أن يتم بدون أوكرانيا".

من جهته أكد ستولتنبرغ أن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها" مضيفا "نحن ندعم أوكرانيا ونساعدها على تعزيز حقها في الدفاع عن النفس".

يقدم الحلفاء بشكل ثنائي تجهيزات وتمويلا لتحديث القوات المسلحة الأوكرانية، كما أوضح الأمين العام لحلف الأطلسي.

وأضاف "من غير الواقعي ترقب ان تحل المشاكل بحلول نهاية هذا الأسبوع مع انتهاء الاجتماعات المقررة".

وقال "ما نأمله هو أن نتمكن من الاتفاق على النهج الواجب اتباعه، سلسلة لقاءات وعملية".

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