مستشار الامن العراقي يلتقي السفير الأميركي.. ما الذي دار بينهما؟

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر"، لافتاً إلى أنه "في بداية اللقاء، قدم السفير الأميركي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه".

وأعرب السفير الأميركي، عن "أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت"، مؤكداً "أهمية الشراكة مع العراق".

وأشار إلى أن "بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم".

وبحث الطرفان، بحسب البيان، "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".