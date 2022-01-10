الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار الامن العراقي يلتقي السفير الأميركي.. ما الذي دار بينهما؟

مستشار الامن العراقي يلتقي السفير الأميركي.. ما الذي دار بينهما؟
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الأميركي في العراق، اليوم الإثنين، خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية الشراكة مع العراق.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر"، لافتاً إلى أنه "في بداية اللقاء، قدم السفير الأميركي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه".

وأعرب السفير الأميركي، عن "أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت"، مؤكداً "أهمية الشراكة مع العراق".

وأشار إلى أن "بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم".

وبحث الطرفان، بحسب البيان، "الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

روابط ذات صلة

الكاظمي يبحث مع العامري أزمة البلاد السياسية

بالصور.. رئيس مجلس القضاء يفتتح بناية محكمة جنايات رصافة بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي من مصر: الانتخابات المقبلة فرصة لشباب لبنان

إعلان رفع تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة بدمشق

خلاف حاد بين رؤساء الكتل النيابية ورئيس البرلمان الجزائري

بالفيديو.. لهذا السبب.. طهران تصف مفاوضات رفع الحظر بالإيجابية

مستشار الامن العراقي يلتقي السفير الأميركي.. ما الذي دار بينهما؟

المعارضة السعودية تحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر في بيروت