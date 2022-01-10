الكاظمي يعلق على قرار رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر

العالم - العراق

وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن".

وأضاف، أن "الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، أن خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وقال الصحاف، في بيان، إن "الدبلوماسية الفاعلة خلصت لرفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "الجهود الحثيثة من قبل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية وعبر سفارة جمهورية العراق في بروكسل أفضت الى نتائج ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد العراقي".

وأعلنت وزارة الخارجية، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان، إن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت، أن "البعثة هنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".

وأثنت الوزارة على "التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية"، مقدمة الشكر الى "الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".