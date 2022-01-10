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منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يلتقي كبير المفاوضين الايرانيين

منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يلتقي كبير المفاوضين الايرانيين
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقى منسق اللجنة المشتركة  للاتفاق النووي "انريكي مورا"، اليوم الاثنين، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الغاء الحظر "علي باقري كني".

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان هذا اللقاء جرى بفندق كوبورغ، وفي اطار المباحثات المكثفة التي تشهدها العاصمة النمساوية بعد انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول 4+1، مع التركيز على الغاء الحظر الامريكي الظالم.

وكان باقري كني، قد اجرى في هذا السياق اليوم ايضا، مباحثات مع كبير المفاوضين الروس "ميخائيل اوليانوف" وغيره من رؤساء الوفود المشاركة في هذه المفاوضات.

ورغم عن التصريح بالتفاصيل، لكن زيادة اللقاءات بين الوفود المفاوضة خلال الايام الاخيرة تعزز التكهنات بأن عملية التفاوض ماضية باتجاه الامام لكن بخطوات حذرة.

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منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يلتقي كبير المفاوضين الايرانيين