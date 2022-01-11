شاهد..هكذا سخروا من بينيت

العالم - الاحتلال

وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من بينيت، وهو تعبير آخر عن التهديدات التي أطلقها بينيت.

فقد وجه بينيت تهديدات لايران ومحور المقاومة، بانه سيوجه ضربات لها وانه سيواصل سياسة الهجوم، الأمر الذي سخر منه المستوطنون واليهود قبل غيرهم في العالم العربي والاسلامي.

وكان العديد من زعماء ومسؤولي الكيان الاسرائيلي قد اعترفوا مؤخرا بعجز الكيان الاسرائيلي عن مهاجمة ايران ومحور المقاومة، وكان آخر تصريح أدلى به في هذا الاطار رئيس وكالة الفضاء الاسرائيلية يتسحاق بن يسرائيل السبت الماضي، ونقلته صحيفة معاريف العبرية حيث أكد في ندورة عجز كيانه عن استهداف ايران أو منشآتها النووية.