مصر..زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط!

العالم - مصر

وأضاف المعهد أن الهزة الأرضية سُجلت على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط.

هذا وأعلن معهد الزلازل الأمريكي أن زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب وقع الثلاثاء في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص.

وقال المعهد إنّ الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بُعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية.

ووفقاً للمعهد فإنّ الاحتمال ضعيف بأن يكون هذا الزلزال قد تسبّب بضحايا أو أضرار.

وقال أحد سكّان العاصمة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لقد كان شعوراً مرعباً، البناية بأسرها راحت تهتزّ إلى ما لا نهاية. لقد أحسست بأنّه لن ينتهي".

ووقع الزلزال في ساعات الفجر الأولى حين كان غالبية سكّان الجزيرة نائمين، لكنّ القلّة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملّكها.

وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً، إذ إنّها على مقربة من حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الأوراسية بتلك الأفريقية.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أدّى زلزال بقوة 6.8 درجات إلى مقتل شخصين وتضرّر عشرات المباني في مدينتي بافوس وليماسول الساحليتين.

وفي 10 أيلول/سبتمبر 1953، تسبّب زلزال بقوة 6.3 درجات في مقتل 40 شخصاً وتدمير مئات المنازل، وبخاصة في منطقة بافوس.