تخت روانجي يطالب واشنطن بإعادة الألواح الأخمينية لايران بالكامل

العالم - ايران

وقال تخت روانجي: ارسلت الألواح التاريخية الأخمينية التي تعود ملكيتها لايران منذ حوالي 90 عامًا إلى المعهد الأمريكي للدراسات الشرقية في شيكاغو على سبيل الإعارة لمدة ثلاث سنوات، لكن لم تتم إعادتها بالكامل منذ ذلك الحين.

وتابع تخت روانجي ان الألواح الأخمينية، هي جزء من الثقافة والتاريخ الايراني وينتمي إلى الشعب الإيراني.

وشدد روانجي على ضرورة اعادة هذا الألواح بشكل كامل وآمن إلى الحكومة الإيرانية.

وتحتوي الألواح الأخمينية على أكثر من 30 الف لوح وتم إرسالها إلى معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو عام 1935.

وتم إعادة بعض هذه الالواح إلى البلاد عام 1948 و1971، لكن الالواح المتبقية لا تزال موجودة في المعهد الشرقي في شيكاغو.