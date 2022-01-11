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تخت روانجي يطالب واشنطن بإعادة الألواح الأخمينية لايران بالكامل

تخت روانجي يطالب واشنطن بإعادة الألواح الأخمينية لايران بالكامل
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

 طالب مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، الولايات المتحدة الامريكية باعادة الألواح التاريخية الأخمينية إلى ايران بشكل كامل وآمن.

العالم - ايران

وقال تخت روانجي: ارسلت الألواح التاريخية الأخمينية التي تعود ملكيتها لايران منذ حوالي 90 عامًا إلى المعهد الأمريكي للدراسات الشرقية في شيكاغو على سبيل الإعارة لمدة ثلاث سنوات، لكن لم تتم إعادتها بالكامل منذ ذلك الحين.

وتابع تخت روانجي ان الألواح الأخمينية، هي جزء من الثقافة والتاريخ الايراني وينتمي إلى الشعب الإيراني.

وشدد روانجي على ضرورة اعادة هذا الألواح بشكل كامل وآمن إلى الحكومة الإيرانية.

وتحتوي الألواح الأخمينية على أكثر من 30 الف لوح وتم إرسالها إلى معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو عام 1935.

وتم إعادة بعض هذه الالواح إلى البلاد عام 1948 و1971، لكن الالواح المتبقية لا تزال موجودة في المعهد الشرقي في شيكاغو.

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