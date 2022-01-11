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ایران وکوبا تؤکدان علی تعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة الحظر الامریکي

ایران وکوبا تؤکدان علی تعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة الحظر الامریکي
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية "محسن رضائي" والرئيس الكوبي ميغيل دياز كونيل، على تعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة الحظر الامریکي.

العالم - ايران

والتقى "محسن رضائي" بالرئيس الكوبي "ميغيل دياز كونيل" على هامش حفل تنصيب رئيس نيكاراغوا"دانيل اورتيغا "مؤکدا على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين .

واشار الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكوبية الى اللقاء وکتب : أرسل الرئيس الكوبي خلال اللقاء تحياته الخاصة إلى قائد الثورة الاسلامیة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، ورئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي .

وأكد الجانبان على تنمية وتوطید التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها الصحة وصناعة الأدوية.

کما شدد الجانبان علی ضرورة تعزيز العلاقات الودية بین البلدین في مواجهة الحظر الامریکي.

وحضر "محسن رضائي" مراسم تنصيب رئيس نيكاراغوا"دانيل اورتيغا " في مدینة ماناغوا (Managua) (عاصمة نيكاراغوا) مساء امس الاثنين بالتوقيت المحلي.

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