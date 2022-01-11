تركيا تتوعد 'وحدات حماية الشعب الكردية'.. عقابنا سيتصاعد

العالم-تركيا

ولفت وزير الدفاع التركي إلى ارتفاع في أعداد عناصر "وحدات حماية الشعب الكردية" الذين تم تحييدهم (قتلهم) إلى 22 عنصرا، وذلك في عملية ردا على مقتل 3 جنود أتراك على الحدود مع سوريا، يوم السبت الماضي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، السبت، مقتل 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء أقجة قلعة، التابع لولاية شانلي أورفة بجنوب شرق البلاد.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود، حيث تشهد مناطق شمال سوريا هجمات متبادلة مستمرة بين الطرفين.