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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل25 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل25 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 131 الف و940 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 292 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و210 الاف 298 اشخاص.

وأضافت أن الف و 619 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و54 الفا و 670 شخصا لغاية الآن.

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