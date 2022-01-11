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الكتلة الإسلامية: أحداث بيرزيت جريمة صهيونية بتواطؤ من السلطة

الكتلة الإسلامية: أحداث بيرزيت جريمة صهيونية بتواطؤ من السلطة
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قالت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة "حماس" إن الأحداث الواقعة في حرم جامعة بيرزيت برام الله جريمة مركبة وعمل جبان يرتكبه الاحتلال الصهيوني ضمن مسلسل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني و طلابه.

العالم- فلسطين

وأكدت الكتلة في بيان يوم الثلاثاء، تعقيبًا على اعتقال الاحتلال لقيادات الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت برام الله: أن هذه الجريمة لم تقع إلا بتواطؤ سلطة المقاطعة وأجهزتها الأمنية، وعملها وكيلا أمنيا للاحتلال.

ودعت الكتلة، القوى والفصائل الفلسطينية وإدارات الجامعات، لدعم الحركة الطلابية في الضفة المحتلة والدفاع عنها، "فهي تمثل ركيزة أساسية في مواجهة المحتل الصهيوني".

وطالبت المؤسسات الحقوقية وجهات الاختصاص لملاحقة الاحتلال قانونيًّا وتعرية الاحتلال الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني.

ووجهت الكتلة الإسلامية تحية فخرٍ واعتزازٍ إلى جموع الطلبة في جامعة بيرزيت و الشعب الحر في الضفة الأبية، "الذين يسطرون ملحمة أسطورية في مواجهة الاحتلال وجرائمه، ونقدّر عظيم صمودهم وإرادتهم في مقاومة غطرسة هذا المحتل".

وأكدت في ختام بيانها: أن هذه العملية لن تُفلحَ في كسر إرادة طلبتنا وشعبنا، "وستبقى الحركة الطلابية رأس الحربة في مقاومة الاحتلال ومواجهة مشروعه الخبيث".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس الاثنين حرم جامعة بيرزيت وأطلقت النار على الطلاب، وأصابت واختطفت عددًا منهم، بينهم منسقو كتل طلابية وطلبة.

واقتحمت قوات خاصة بجيبات عسكرية مدرعة بالقرب من الباب الغربي جامعة بيرزيت، وأطلقت النار على شبان، واختطفت إسماعيل البرغوثي، منسق الكتلة الإسلامية بالجامعة، والطالب غسان خلة، وطلابا آخرين.

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