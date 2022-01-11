"ألم كعب القدم"..تعرف على أسبابه وعلاجه!

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اسباب الم كعب القدم

ألم كعب القدم يتراوح بين الخفيف إلى ألم من الممكن أن يسبب إعاقة كلية في القدم، وهذا الألم يكون في العادة في أسفل الكعب، كما أنه نادرًا ما يكون دليل على مرض خطير.

وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح اسباب الم كعب القدم حيث يعتبر ألم كعب القدم من أكثر الأمور المنتشرة التي يوجد لها العديد من الأسباب.

فمن الممكن أن يكون السبب في ذلك هو وجود مرض معين يؤثر على الجسم كله مثل الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو الإصابة بالنقرس.

ولكن عادة من الممكن أن تكون أسباب ألم الكعب موضعية بأن يكون السبب من الكعب نفسه، ومن الأسباب المنتشرة للإصابة بألم الكعب ما يلي:

التهاب اللفافة الأخمصية: وهذا الالتهاب يصيب النسيج الذي يوجد في أسفل القدم، كما أن للعمر دور كبير في زيادة الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية.

كما تزيد احتمالات الإصابة بهذا الالتهاب لدى الأشخاص الذين يقفون كثيرًا أو يمشون لمدة طويلة على أرض صلبة.

وهذا يكون بسبب تعرض الكعب لطاقة أكبر من طاقته أو عندما يتم ارتداء حذاء غير جيد، ومن ضمن الأشخاص المعرضون للإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية بشكل كبير عن غيرهم ما يلي:

الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

لاعبي كرة التنس والكرة الطائرة.

العداؤون.

مرضى السكري.

النساء الحوامل.

التهاب وتر أخيل: وهذا الالتهاب يصيب وتر أخيل الذي يربط بين عظم الكعب وعضلات الساق الخلفية.

كما يعتبر هذا الالتهاب من الالتهابات المنتشرة كثيرًا عند العدائين الذين يقومون بزيادة سرعة الجري ومدته فجأة.

كما ينتشر هذا الالتهاب بين الأشخاص الذين يقومون بممارسة الرياضة في أيام العطلة الأسبوعية مثل التنس وكرة السلة.

مسمار العظم: وهو أن يكون هناك نمو عظمي ليس طبيعي وهذا النمو يحدث في المنطقة التي تكون وأصله فيها اللفافة الأخمصية بعظمة الكعب مما يؤدي إلى الإجهاد بشكل متواصل باللفافة الأخمصية وعضلات القدم.

التهاب الجراب: هذا الالتهاب يصيب الجراب الذي يعتبر كيس يكون ممتد على مدى المفاصل ويعمل على جعل حركات العضلات وأوتارها سهل عندما يتم تحريك المفصل.

كما أن الألم يكون في أعلى عظمة الكعب أو في أسفلها مما يتسبب في وجود مشاكل في بنية القدم وبالتالي تحدث مشكلة في المشي.

مرض سيفور: هذا المرض يكون بسبب ارتداء حذاء جديد مما يؤدي إلى حدوث تهيج في وسط عظمه الكعب، كما أن هذا الألم يكون في أعلى الكعب وليس في الأسفل منه.

وغالبًا ما يحدث هذا الالتهاب للأطفال في عمر 8 إلى 14 سنة وذلك بسبب عدم اكتمال نمو عظام الكعب لدى الأطفال بشكل كامل.

كما أن هذا يكون من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث آلام الكعب عند الاطفال.

التعرض للكدمات: عندما يتعرض الكعب للكدمات، كما أن هذه الخدمة الصلبة تكون بسبب مشي الشخص وهو حافي القدمين على أشياء صلبة وحادة.

الضغط على العصب: عندما يتم الضغط على العصب فهذا من الممكن أن يتسبب في الشعور بألم أو وخز أو خدران في الكعب.

نامية عظمية في المنطقة العلوية للكعب: هذه النامية العظمية تصيب الإناث بشكل كبير لأنها تكون مرتبطة بالتهاب الجراب أو بالضغط بشكل كبير وهذا يكون بسبب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

متى يكون هناك داعي لاستشارة الطبيب

بعد أن تعرفنا على ما هي اسباب الم كعب القدم فيجب أيضًا أن نتعرف على متى يجب أن يتم استشارة الطبيب.

فعندما يتم التعرض لآلم في كعب القدم، وبعد أن يقوم المصاب بعمل الإجراءات المنزلية لكي يتم التخفيف من الأعراض.

وإذا لم يختفي الألم في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لابد أن يقوم بعمل زيارة للطبيب، ولكن توجد بعض الحالات التي يجب أن يتم استشارة الطبيب بها فورًا، ومن ضمن هذه الحالات ما يلي:

لو كان الألم صعب للغاية.

في حالة تزامن ألم الكعب مع حمى أو خدران أو الشعور بالوخز.

في حالة لو بدأ الألم فجأة.

ألا يكون هناك قدرة لدى الشخص المصاب على ثني القدم إلى الأسفل.

عندما يكون الشخص غير قادر على المشي بسبب هذا الألم.

إذا تم ملاحظة احمرار أو تورم في الركبة.

علاج آلام كعب القدم

بعد أن تحدثنا عن ما هي اسباب الم كعب القدم فيجب أيضًا أن نتحدث عن علاج ألم كعب القدم حيث يوجد الكثير من الإجراءات المنزلية التي من الممكن أن يتم القيام بها حتى يتم التخفيف من اسباب الم كعب القدم، ومن ضمن هذه الإجراءات ما يلي:

أن يأخذ المصاب قسط كافي من الراحة.

أن يتم وضع ثلج على الكعب لمدة ربع ساعة تقريبًا مرتين في اليوم.

أن يتم تناول المسكنات التي يتم صرفها بدون الحاجة إلى وصفة طبية.

يجب أن تقوم بارتداء الأحذية التي تتناسب معك.

يجب أن يتم استخدام الجبيرة الليلية التي تعمل على شد القدم أثناء النوم.

ولكن لو لم يحدث تحسن بعد هذه الإجراءات المنزلية لابد أن يتم استشارة الطبيب حتى يقوم بتقديم العلاج الذي يتناسب مع الحالة ولكي يتعرف على السبب فيه وراء أعراض هذا الألم.

وقد يحتاج الطبيب إلى عمل صورة بالأشعة السينية للكعب حتى يقوم بتحديد سبب هذا الألم.