باقري كني يواصل مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف في فيينا

العالم - إيران

وفي اولى اجتماعاته اليوم الثلاثاء بفندق كوبورغ التقى "باقري كني" منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، كما اجرى مباحثات مع ممثلي الدول الاعضاء بمجموعة 4+1، حول موضوع إلغاء الحظر.

ولاتزال هذه اللقاءات المكثفة قائمة في إطار الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران والدول الاطراف في الاتفاق النووي؛ والتي انطلقت منذ الاثنين 27 نوفمبر 2021.

ويؤكد الفريق الايراني المشارك في مفاوضات فيينا، على الطرف الآخر بانه كلما اظهر مزيدا من الارادة حول الغاء الحظر وفقا للآليات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية، كلما ازدادت فرص التوصل الى الاتفاق النهائي في وقت قصير.

ولطالما اكدت عليه وزارة الخارجية الايرانية هذا المبدا على لسان المتحدث باسمها "سعيد خطيب زاده"، من انه "في حال توفرت الارادة المطلوبة لدى الطرف الاخر، عند ذلك يمكن القول بان التوصل الى اتفاق جيد وموثوق ومستديم في اقصر وقت، بات ممكنا".