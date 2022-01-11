إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في جامعة القدس ببلدة أبوديس

العالم -فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية: أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام داخل حرم الجامعة.

وذكرت مصادر طبية: أنَّ طواقم الإسعاف تعاملت مع أكثر من 10 إصابات في صفوف الشبان وطلبة الجامعة، عولجت ميدانيًّا، ولم تستدعِ نقلها للعلاج.

وتُعدّ أبو ديس إحدى نقاط التماس المُشتعلة في القدس المحتلة وضواحيها، وسجل في القدس أكثر من 2000 نقطة تماس خلال العام الماضي 2021م.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، في حين بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث رصدت (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".