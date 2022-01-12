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روسيا: الناتو يدفع أوكرانيا لموقف أكثر عدوانية

روسيا: الناتو يدفع أوكرانيا لموقف أكثر عدوانية
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن حلف شمال الأطلسي بسياسته يدفع السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.

العالم-اوروبا

وقال كيلين، في حديث لقناة “سكاي نيوز” البريطانية: “عمليا الناتو يدفع أوكرانيا إلى الالتزام بموقف أكثر عدوانية. ونحن لا نريد ذلك”.

وأضاف كيلين أن روسيا بالعكس تسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة، واعتبر أن الأوضاع الحالية تذكر بتلك التي كانت في المنطقة عام 2008 حينما تم التعهد لجورجيا بأنها ستصبح عضوا في الحلف، مبينا: “وبدأت جورجيا بعد ذلك بالتصرف بشكل أكثر عدوانية تجاه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية”.

وأشار إلى أن كل دولة تتمتع بالحق في اتخاذ قرارات انطلاقا من دوافعها الأمنية لكن يجب كذلك “أخذ مصالح الجيران والتاريخ والأوضاع الاقتصادية بعين الاعتبار”.

ولفت إلى أن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو لن يسهم في تعزيز الأمن في أوروبا وقد يثير خطر اندلاع حرب.
وأكد مع ذلك أن روسيا لا تنوي إرسال أي قوات إلى أوكرانيا وتأمل في تسوية الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة والناتو حول الضمانات الأمنية.

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روسيا: الناتو يدفع أوكرانيا لموقف أكثر عدوانية

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