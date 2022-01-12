الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب

اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، يوم الثلاثاء، أن المنظمة ستوسع استخدامات التقنية النووية اكثر مما مضى في خدمة اقتصاد المجتمع، مبينا ان القطاع النووي يشمل مجالات واسعة للغاية من شأنها ان ترفع احتياجات الشعب.

العالم - ایران

وفي حديثه يوم الثلاثاء لدى تفقده مجمع "برتوفرآيند" للإشعاع في قضاء بناب (شمال غرب ايران)، أكد محمد اسلامي أننا سنوسع استخدامات التقنية النووية أكثر مما مضى في خدمة اقتصاد المجتمع، قائلا: ان القطاع النووي يشمل مجالات واسعة للغاية من شأنها ان ترفع احتياجات الشعب، وقد أُغفلت حتى الآن الكثير من الاستخدامات المفيدة والواسعة لهذا القطاع.

وأوضح: ان الاطمئنان بشأن جودة المنتجات وديمومتها يعد واحدا من اهداف تقنية الإشعاع، وقد كان بإمكاننا ان نعمل بقوة أكبر من المعيار الموجود في استخدامات هذه التقنية.

وأكد مساعد الرئيس الايراني على الاهتمام الخاص لمنظمة الطاقة الذرية وجهودها الواسعة وحركتها وفق خطة مدونة في مجال التقنيات النووية والأشعاعية، مضيفا: قمنا بدراسات شاملة مستقاة من الوثائق، وقد أعددنا اطلسا خاصا لمناطق الإشعاع وقمنا بإبلاغه.

كما طلب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية من محافظ اذربيجان الشرقية، العمل على رفع العقبات الارضية والادارية التي تعيق "الحي الإشعاعي"، وان يتم وضع تصميم معماري حديث لهذا الحي.

روابط ذات صلة

اسلامي: نسعى كي تؤدي الابحاث النووية دورا مهما في ازدهار الانتاج والصادرات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن: استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر غارات على مأرب

الجزائر تسلّم رسالة خطية من رئيسها تبون إلى الملك السعودي

اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في شمال الخليل

عبدالسلام: إقرار ناطق العدوان على فضيحته مثير للضحك والشفقة في آن واحد

سوريا.. مقتل مسعف برصاص "داعش" في مخيم الهول

اسلامي : سنوسع استخدامات التقنية النووية لرفع احتياجات الشعب