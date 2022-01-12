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انفوغرافيك.. رجل العلم والجهاد الشيخ نمر النمر

انفوغرافيك.. رجل العلم والجهاد الشيخ نمر النمر
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

مرت الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر النمر.

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