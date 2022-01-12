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قائد حرس الحدود الايراني يصل الى كراتشي

قائد حرس الحدود الايراني يصل الى كراتشي
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

وصل قائد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الامن الداخلي بالجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد علي كودرزي الى كراتشي فجر اليوم الاربعاء بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والحضور في المناورات البحرية الدولية للبحث والانقاذ.

العالم - ایران

وکان في استقبال العميد كودرزي والوفد المرافق له فور وصوله الى مطار "جناح" الدولي عدد من مسؤولي وكالة الامن البحري الباكستانية والملحق العسكري الايراني لدى باكستان العقيد مصطفى قنبربور.

وتاتي زيارة قائد حرس الحدود الايراني تلبية لدعوة من مدير عام وكالة الامن البحري الباكستانية الادميرال ميرزا فؤاد امين بيك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال البحر والامن الحدودي والاقليمي.

ومن المقرر ان يجري العميد كودرزي محادثات مع الادميرال امين بيك كما سيحضر المناورات البحرية الدولية الحادية عشرة للاغاثة والبحث والانقاذ البحري.

وكانت هذه المناورات البحرية قد انطلقت يوم امس الثلاثاء بمشاركة 19 دولة وتنتهي يوم غد الخميس، وتقام في منطقة شمال بحر العرب وداخل المياه الاقليمية الباكستانية وقرب سواحل كراجي.

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