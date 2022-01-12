قناة إسرائيلية بصدد فتح مكاتب لها في البحرين والمغرب

العالم - البحرين

وأضافت الصحيفة نقلًا عن الأستاذ في قسم الاتصالات في جامعة تل أبيب، جيروم بوردون، أن "i24NEWS هي وسيلة إعلام معقدة، مما يجعل التسوية دائمة بين المهنية الصحافية والدعاية التي تهدف إلى تحسين صورة إسرائيل". ويؤكد الخبير أن القناة "تميل إلى إهمال الحقائق المزعجة مثل الفظائع التي يرتكبها الاحتلال".

وi24NEWS قناة إخبارية يملكها رجل الأعمال المغربي الفرنسي الإسرائيلي، باتريك دراحي، وتأسست عام 2013 في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، وقع الرئيس التنفيذي للقناة، فرانك ملول، اتفاقية مع مؤسسة أبوظبي للإعلام، تلتها اتفاقيات أخرى مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشركات "اتصالات""، "دو"، و"غولف نيوز"، ومجموعة "موتيفيت ميديا" ​​و"إنترميديا".