روسيا لن ترضخ للمطالب الغربية قبل اعطاء ضمانات اميركية

العالم – ما رأيكم

ويؤكد خبراء بالشؤون الدولية وجود عدم ثقة ابدية من الجانب الروسي تجاه الولايات المتحدة وبوتين لن ينسی تجربة ماجری في أوكرانيا.

ويقول خبراء سياسيون ان نشر الصواريخ، يؤكد وجود مخاوف روسية حقيقية من انخراط اميركي في المنطقة خاصة وان الانسحاب الاميركي من افغانستان كانت هدية مسمومة لروسيا.

ويؤكد خبراء سياسيون ان التدخل الروسي السريع في كازاخستان جاء تفادياً لتكرار تجربة اوكرانيا.

ويبيّن خبراء بالشؤون الدولية ان اوكرانيا تمثل حديقة خلفية لروسيا وسبب مخاوف روسيا من التدخل الاميركي في هذه المنطقة، هو تأثير هذا التدخل علی سياسات روسيا في المنطقة.

ويعتبر خبراء بالشؤون الدولية ان اي تحدي اميركي فعلي من خلال نشر صواريخ باليستية استراتيجية قد تهدد روسيا، او تشجيع الثورات الملونة في دول المنطقة، او تشجيع بعض الانفصاليين في هذه الدول، او تشجيع بعض الحركات التي ممكن ان تشكل مشكلة لروسيا؛ كل هذه التفاصيل قد تزعج روسيا ولهذا لاتثق روسيا بالنوايا الاميركية في مفاوضات جنيف وهذا يخلق جواً من التوتر في المنطقة.

ويعتقد خبراء سياسيون ان الولايات المتحدة تحاول خلق مشاكل في حدود روسيا من أجل منع تقدم روسيا واعاقتها من لعب دور مؤثر في العالم والمنطقة.

ويقول خبراء بالشأن الروسي ان التحدي الأهم في العلاقات الروسية الاميركية هو الضمانات، مؤكداً ان روسيا العواصم الغربية قطعت وعوداً كثيرة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي فيما يخص عدم الانتشار العسكري نحو الشرق ولكن الوعود لم تطبق.

ويؤكد خبراء بالشأن الروسي ان موسكو تنتظر اجابة رسمية من واشنطن بخصوص موضوع الضمانات خلال الاسبوع القادم ولحد الان لم تتضح الامور والتشاورات علی قدم وساق، رغم انها ليست بصورة مباشرة.

ويری نشطاء في حزب العمال البريطاني ان الرئيس الروسي ولاديمير بوتين يتخذ قراراته بعد حسابات دقيقة ودخوله الی كازاخستان اثبت قدرة روسيا علی حماية امنها ومصالحها خارج الحدود.

ويؤکد نشطاء في حزب العمال البريطاني ان موضوع اوكرانيا اعطی لروسيا هذا الانطباع ان دول الناتو لن تتخذ موقفاً يدخلهم في حروب مع روسيا وهذا اعطی الضوء الاخضر لروسيا لاتخاذ القرارات التي تحبذها لنفسها.

ما رأيكم: