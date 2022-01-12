الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية تعلن تاريخ بدء استخدام الأقراص المضادة لكورونا

كوريا الجنوبية تعلن تاريخ بدء استخدام الأقراص المضادة لكورونا
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ استخدام أقراص مضادة لفيروس كورونا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من المقرر أن تصل أول شحنة من أقراص "باكسلوفيد" التي تنتجها شركة الأدوية الأمريكية فايزر، والتي تكفي لـ21 ألف شخص، إلى البلاد يوم غد، وتبدأ البلاد استخدامها اعتبارا من يوم 14 من الشهر الجاري.

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تصل شحنة أخرى من الأقراص تكفي لـ 10 آلاف شخص، حتى نهاية الشهر الجاري".

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تنظر في شراء إضافي لهذه الأقراص تحسبا لتقلبات الوضع الوبائي، متوقعة أن يساهم ذلك في إبطاء انتشار العدوى والاستجابة لسلالة "أوميكرون" المتحورة من كورونا.

وتخطط البلاد لاعطاء الأقراص المضادة لكورونا أولا للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتلقون العلاج في المنزل أو المنشآت المؤقتة، أو لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

روابط ذات صلة

ارتفاع نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية

كردستان العراق تعلن الدخول في الموجة الرابعة لكورونا

الصحة العالمية: أوميكرون قد يصل إلى المصابين سابقا أو الملقحين +فيديو

6665 إصابة جديدة بـكورونا و13 حالة وفاة في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جلال زادة يكشف لقناة العالم عن مقترح غربي خلال مباحثات فيينا

'غرير' جائع في اسبانيا ينبش كنزا من العملات الرومانية القديمة

إسبانيا تعلن عدم رضاها بالتعاون مع المغرب في مجال الهجرة

العثور على حفرية "تنين البحر" الذي عاش قبل 180 مليون سنة!

كوريا الجنوبية تعلن تاريخ بدء استخدام الأقراص المضادة لكورونا

هل تعجز أمريكا حقاً عن إنقاذ محمد بن نايف من قبضة إبن سلمان؟