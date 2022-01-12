الكاظمي يترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان به ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف".

واضاف ان "الاجتماع ضم عدداً من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وقادة ومدراء الدوائر الخدمية والأمنية بالمحافظة".

أهمّ ما تحدّث به الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف:



وشدد الكاظمي على الإسراع في تحديد معالم البلدية القديمة في النجف الأشرف، وضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة؛ كونها جزءاً من هوية النجف التأريخية، فهي مدينة العلم والعلماء والمراجع الكرام.



ووجه بالمباشرة في وضع آلية مناسبة للتجديد الحضري لمحافظة النجف الأشرف والمدينة القديمة، الذي توقف تنفيذه منذ عام 2010، والإسراع باختيار شركة استشارية عالمية لتدقيق البيانات والدراسات، وتقديم التوصيات بشأنها، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير المبالغ المخصصة للتنفيذ، وتشكيل لجنة تتألف من وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المستشارين؛ لوضع آلية للتنفيذ.



وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال التطوير العمراني، إذ صُرفت المليارات ولم يتحقق ما يطمح له المواطنون، وعلى الجميع أن يتعلموا كيفية تقديم افضل خدمة للمواطن.



وأشار إلى أنه سيتم عرض أهمّ الموضوعات التي تخصّ محافظة النجف الأشرف في جلسة مجلس الوزراء القادمة، واتخاذ القرارات بشأنها.



وأعلن موافقته على زيادة حصة محافظة النجف الأشرف من الوقود