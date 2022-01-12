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الرئيس الكازاخستاني يلغي حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم

الرئيس الكازاخستاني يلغي حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف بإلغاء حالة الطوارئ في ثلاثة من أقاليم بلده، بعد موجة اضطرابات اجتماعية وأعمال عنف وشغب اجتاحت كازاخستان مطلع يناير.

العالم - أوروبا

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وأكدت الرئاسة الكازاخستانية على موقعها الإلكتروني أن توكاييف أصدر أوامر بإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ الخامس من يناير في مقاطعات شمال كازاخستان وغرب كازاخستان وبافلودار، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.

ويأتي ذلك بعد وصول توكاييف اليوم إلى أكبر مدن البلاد، ألما-آتا، التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد.

وأعلن توكاييف أثناء اجتماع ترأسه اليوم عن بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان اعتبارا من يوم غد.

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الرئيس الكازاخستاني يلغي حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم

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