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اندلاع حريق داخل مخزن للادوية في الحارثية ببغداد

اندلاع حريق داخل مخزن للادوية في الحارثية ببغداد
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع داخل مخزن للادوية في الحارثية ببغداد.

العالم - العراق

وقامت فرق الدفاع المدني ياخماد حريق اندلع داخل مخزن للادوية في الحارثية ببغداد، وحمل اصحاب مذاخر الادوية بمنطقة الحارثية امانة بغداد المسؤولية الكاملة عن خسارتهم لملايين الدولارات نتيجة اقدامهم على هدم تجاوز سبب حريقا هائلا واضرارا بشرية

وقال أصحاب المذاخر انه رغم نداءاتهم وصرخاتهم بوجود موظفين بالداخل الا ان اليات امانة بغداد لم تتوقف عن الهدم الذي سبب تماسا كهربائيا بهذا الكرفان الممتلئ بالادوية والمواد سريعة الاشتعال ماتسبب بحريق كبد المتضريين خسائر بملايين الدولارات واصابات بشرية نتيجة النيران والاختناق الذي كاد ان يودي بحياة المتواجدين.

وبحسب المتواجدين فان خمسة من الموظفين كانوا عالقين داخل تلك النيران من بينهم امرأة حامل لايعرف مصيرها نقلت مباشرة لاحد المستشفيات القريبة

ويطالب اصحاب تلك المذاخر بمحاسبة الافراد المسؤولين عن تلك الكارثة التي كادت تودي بحياة العديدين ناهيك عن الخسائر التي بلغت ارقاما كبيرة نتيجة الاحتراق

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