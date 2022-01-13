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بلينكن يتهم شركة روسية بتزويد كوريا الشمالية ببضائع لبرنامجها الصاروخي

بلينكن يتهم شركة روسية بتزويد كوريا الشمالية ببضائع لبرنامجها الصاروخي
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن شركة "بارسيك" الروسية تعتبر "المصدر الرئيسي" للبضائع والتكنولوجيات المستخدمة في برنامج كوريا الشمالية للصواريخ.

العالم - الأميرکيتان

وجاء في بيان لبلينكن، يوم الأربعاء، أن المواطن الكوري الشمالي المقيم في روسيا، المدعو أو يونغ هو، كان يشتري مواد مستخدمة في صناعة الصواريخ من دول ثالثة لدعم برنامج كوريا الشمالية للصواريخ خلال الفترة بين 2018 و2021.

وحسب الخارجية الأمريكية، فإن المواطن الكوري كان يعمل مع شركة "بارسيك" الروسية ومديرها المواطن الروسي رومان آلار لشراء البضائع اللازمة لصناعة الصواريخ البالستية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات على الشركة المذكورة المسجلة في موسكو، و7 أشخاص على صلة بكوريا الشمالية، بمن فيهم مواطنون كوريون شماليون مقيمون في روسيا والصين.

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بلينكن يتهم شركة روسية بتزويد كوريا الشمالية ببضائع لبرنامجها الصاروخي

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