شهيدان في استهداف العدوان السعودي هنجرا لمزرعة دواجن بالحديدة

العالم - اليمن

وأفادت المسيرة، أن طيران العدوان شنّ أمس الأربعاء، غارتين على هنجر لمزرعة دواجن في قرية بيت شعيب بمديرية الجراحي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وتدمير المزرعة بشكل كامل.

يأتي هذا الاستهداف للمدنيين والأعيان المدنية في سياق الرغبة الأمريكية في استمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام.

جدير بالذكر أن طيران العدوان يشارك بكل قوة في إسناد المرتزقة في عمليات الزحف نحو المديرية ومواقع الجيش واللجان الشعبية، في خرق واضح لاتفاق السويد ما يؤدي لوقوع شهداء وجرحى من المدنيين في تلك المناطق .