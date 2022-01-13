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 الرئيس التركي يزور ألبانيا قريبا

 الرئيس التركي يزور ألبانيا قريبا
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى جمهورية ألبانيا، الإثنين المقبل.

العالم-تركيا

وبحسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس، فإن أردوغان سيزور العاصمة الألبانية تيرانا 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر البيان أن دائرة الاتصال ستعقد غدا الجمعة ندوة بعنوان "السلام والاستقرار والتنمية في البلقان: العلاقات التركية الألبانية" قبيل زيارة الرئيس أردوغان.

وأضاف أن الندوة تهدف إلى تقييم إمكانات التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين التي اكتسبت زخمًا متزايدًا مؤخرًا إلى مستوى أعلى.

وتناقش الندوة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها مكافحة الإرهاب، والتطورات في منطقة البلقان، وسياسة تركيا في المنطقة، والتعاون الاقتصادي ومساهمات البلدين في استقرار دول البلقان.

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