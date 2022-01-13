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مراسل العالم يوضح سبب ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد محمد القيم مراسل العالم في بغداد، أن القرار الذي خرجت به المحكمة الاتحادية اليوم يعني ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبها البرلمان في جلسته قبل نحو 4 أيام، والتي تتكون من محمد الحلبوسي ونائبين له، وبالتالي فإن هيئة الرئاسة النيابية اليوم اصبحت معطلة بسبب القرار القضائي.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن هذا التعطيل هو لحين البت بمادة شرعية الجلسة الأولى حيث اتخذت المحكمة الاتحادية هذا القرار بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بعد الطعن الذي تقدمت به قوى الاطار التنسيقي للمحكمة الاتحادية والتي أعدت فيه ما اسمته على أن هنالك خللا كبيرا رافق الجلسة الأولى من حيث الالتزامات الدستورية والمادة الشرعية لهذه الجلسة التي شهدت عدة احداث في مقدمتها غياب رئيس السن محمود المشهداني عن الجلسة بسبب تدهور صحته واصابته بوعكة صحية نقل على اثرها للمستشفى.

واضاف مراسلنا الى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتوجه بها الاطار التنسيقي الى القضاء العراقي من اجل الطعن بمجريات العملية السياسية التي انتجتها انتخابات 10 من تشرين الماضي.

وكانت قد قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائيّاً في دعوى النائب باسم خشان، فيما قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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