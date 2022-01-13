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مثول المتحدثة السابقة باسم ترامب أمام لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

مثول المتحدثة السابقة باسم ترامب أمام لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

مثلت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمام لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2020.

العالم ـ أوروبا

وقال رئيس اللجنة، النائب بيني طومسون، إن جلسة الاستماع عقدت افتراضيا و"استمرت طوال اليوم (الأربعاء)"، كاشفا أن "اللجنة أصدرت حوالي 85 مذكرة استدعاء، بحق حلفاء ترامب ومسؤولين سابقين في البيت الأبيض ومساعدي الحملة وأفراد شاركوا في التخطيط للتجمع خارج البيت الأبيض قبل حصار مبنى الكابيتول".

واستدعت اللجنة ماكناني لأول مرة في نوفمبر الماضي، وطلبت منها الحضور للحصول على شهادتها وتسليم السجلات.

ووفقا لرسالة أرسلتها اللجنة إلى ماكناني، فإن الاهتمام بالتحدث إليها ينبع جزئيا من "البيانات العامة المتعددة التي قدمتها للترويج لمزاعم الرئيس السابق التي لا أساس لها من التزوير في انتخابات نوفمبر 2020".

كما أشارت اللجنة في رسالتها إلى أن ماكناني كانت مع الرئيس السابق في 6 يناير عندما ألقى خطابا من الحديقة الرئاسية Ellipse، حث فيه أنصاره على على "القتال ووقف سرقة الانتخابات".

وكانت ماكناني هي المتحدثة باسم الرئيس السابق دونالد ترامب عندما اقتحم المئات من أنصاره مبنى الكابيتول في يناير الماضي لوقف التصديق على نتائج انتخابات 2020، كما عملت كمستشارة لحملة ترامب الانتخابية لعام 2020.

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