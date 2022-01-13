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30 وفاة و2394 إصابة جديدة بكورونا في إيران

30 وفاة و2394 إصابة جديدة بكورونا في إيران
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تراجع الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 30 حالة.

العالم - إيران

وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، أن الفحوصات التي أجريت من أمس الأربعاء لغاية اليوم، سجلت 2394 إصابة جديدة.

وأضاف البيان أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي في إيران بلغ 6 ملايين و214 ألفا و781 شخصا، ومجموع الوفيات 132,002 حالة.

كما نوهت وزارة الصحة الإيرانية في بيانها بتعافي 6 ملايين و58 ألفا و586 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد.

وعن التطعيم العام ضد هذا المرض، فقد لفت البيان إلى توزيع 124 مليونا و970 ألفا و698 جرعة (الأولى والثانية والثالثة) من اللقاحات المضادة لكورونا في إيران، حتى اليوم.

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